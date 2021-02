Lesionado otra vez, Benedetti se perderá partido ante Atlas

El colombiano no ha podido entrenar al parejo del equipo, apenas esta semana hizo trabajo, diferenciado, pero que no le permiten llegar en buen ritmo al partido de la Jornada 7. Benedetti se contagió de COVID-19 tras el partido ante Monterrey de la Jornada 2, luego volvió a principios de febrero y en un duelo de la Sub 20 ante Puebla, salió resentido por lo que no pudo integrarse a los entrenamientos del primer equipo de inmediato.