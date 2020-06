¡Les dijo no! Matías Britos fue tentado por América y Cruz Azul

“Se dijeron muchas cosas (ríe). Te puedo decir que, en algún momento, técnicos, tuve llamados, no conversaciones, porque uno se conoce y se cruza: en el vestidor, en la cancha, en un hotel, te cruzas con técnicos y jugadores de equipos diferentes; por suerte tuve contactos y gente que me dijo que quería llevarme. Sí me hablaron alguna vez que podía existir la posibilidad de los equipos que tú nombras ( América y Cruz Azul )”, dijo en exclusiva a TUDN .

“El Tuca una vez, cuando yo viví un momento difícil para mí que fue la operación cervical, un día me lo crucé en el hotel, me saludó y me dijo: ‘siempre te tuve contemplado, me encanta tu forma de juego’. Son cosas muy lindas que le pasan a uno como jugador, ver que un técnico como Tuca te diga: ‘Me gusta, échale ganas, termina de recuperarte bien, siempre te tuve contemplado como buen jugador’. Te lo cuento porque eso me ayudó en el momento difícil para que me recuperara”.