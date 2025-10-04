Video ¿Misión imposible? León recibe a un enrachado Toluca en la Jornada 12

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los partidos más esperados es el duelo entre León y Toluca, que se llevará a cabo el 4 de octubre de 2025 en el Estadio Nou Camp.

Ambos equipos han tenido un desempeño notable en la liga, con León buscando consolidar su posición en la tabla y Toluca intentando escalar posiciones. Este enfrentamiento es una gran oportunidad para que los aficionados disfruten de un buen espectáculo futbolístico.

Si eres un apasionado del futbol mexicano, no querrás perderte este emocionante encuentro.

La historia de ambos equipos está llena de momentos memorables y cada partido es una nueva oportunidad para escribir una nueva página. ¿Quieres saber dónde puedes ver este partido por televisión? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. TOLUCA DE LA JORNADA 12

León llega al partido con la moral baja tras caer ante FC Juárez, lo que genera dudas en su desempeño y presión para revertir la situación en casa. Por otro lado, Toluca se presenta en alza después de imponerse a Mazatlán FC, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en la liga.

Cuándo es el León vs. Toluca: el juego es el sábado, 4 de octubre de 2025 en el Nou Camp.

A qué hora es el León vs. Toluca: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el León vs. Toluca: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de Univisión, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.