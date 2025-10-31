El entrenamiento de las Águilas del América de este día tuvo un ‘ingrediente especial’ la visita del dueño del equipo Emilio Azcárraga, un día antes de enfrentar a León en la Jornada 16 del Apertura 2025.

A través de la cuenta de Instagram del equipo se aprecian l as imágenes del propietario del club intercambiando palabras con directivos y jugadores del conjunto de Coapa, aprovechando que el equipo juega como local en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Directiva y jugadores se les ve atentos a las palabras del señor Azcárraga, quien es de todos conocidos el amor que le tiene a su equipo y la motivación que les da a sus jugadores de cara a la próxima Liguilla del futbol mexicano.

El cuadro de André Jardine sigue recuperando ‘piezas claves’ por lo que de avanzar a de forma directa a la ‘Fiesta Grande’ tendrá tiempo, para seguir añadiendo jugadores a su plantilla.