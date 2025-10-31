¡Las Águilas del América recibe ‘motivación extra’ de cara a la Liguilla!
Emilio Azcárraga visita a sus Águilas un día antes del partido ante León, en la fase final del torneo regular del Apertura 2025.
El entrenamiento de las Águilas del América de este día tuvo un ‘ingrediente especial’ la visita del dueño del equipo Emilio Azcárraga, un día antes de enfrentar a León en la Jornada 16 del Apertura 2025.
A través de la cuenta de Instagram del equipo se aprecian l as imágenes del propietario del club intercambiando palabras con directivos y jugadores del conjunto de Coapa, aprovechando que el equipo juega como local en el estadio de la Ciudad de los Deportes.
Directiva y jugadores se les ve atentos a las palabras del señor Azcárraga, quien es de todos conocidos el amor que le tiene a su equipo y la motivación que les da a sus jugadores de cara a la próxima Liguilla del futbol mexicano.
El cuadro de André Jardine sigue recuperando ‘piezas claves’ por lo que de avanzar a de forma directa a la ‘Fiesta Grande’ tendrá tiempo, para seguir añadiendo jugadores a su plantilla.
América marcha en la cuarta posición de la tabla general con 31 unidades y León ocupa el lugar 17 con 13 puntos.