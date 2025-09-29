    Cruz Azul

    Larcamón critica expulsión de Jorge Rodarte ante Xolos de Tijuana

    El DT de La Máquina terminó molesto tras quedarse sin un jugador desde los 5 minutos de partido.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Larcamón condena expulsión de Rodarte: “Nos arruina”

    Nicolás Larcamón se quejó de la expulsión de Jorge Rodarte tras perder el invicto ante Tijuana en la Jornada 11 del Apertura 2025.

    Claramente molesto, pero con temple, Larcamón se presentó ante los medios para declarar que la expulsión no fue justa y condicionó el partido desde el inicio.

    "Arruinado totalmente (el partido), lo que pasa es que estamos condicionados con un poco de las declaraciones que podamos dar, entonces limitarme, simplemente hacer eco de la crítica generalizada que hay en todos los analistas.

    "Es una acción donde (Rodarte) quiere dar un pase, el jugador que va a disputar le mete la pierna por debajo y a partir de ahí tenemos que evolucionar porque arruina un desarrollo de partido a los cuatro minutos, para mí una expulsión a los cuatro minutos tiene que estar tan justificada, tan justificada como para determinar… no sé".

    LARCAMÓN: EXPULSIÓN VA EN CONTRA DESARROLLO DE JUGADORES

    El entrenador argentino agregó a su queja que la injusta expulsión va en contra del plan de la Liga MX para desarrollar jugadores jóvenes, pues Rodarte apenas había disputado su segundo partido en el máximo circuito.

    "Limitarme a lo que se dice, a lo que se habla en la opinión pública que es ese juicio justo sobre una acción que lastimosamente nos arruina el trabajo de la preparación del partido que pintaba para ser muy lindo.

    "Se expulsó a un jugador que era su segundo partido en Primera División, reglamentariamente tenemos una regla, una norma que es un poco en definitiva con un espíritu de desarrollo de jóvenes, de posicionarlos y hacemos estas cosas, para mí es bastante contradictorio.

    "Si vamos a desarrollar jóvenes vamos comprometámonos todos, todas las partes, de este lado hay un compromiso muy grande de posicionar jugadores, lastimosamente hoy le pegan fuerte a la consolidación de un jugador, castigan mucho la evolución de ese jugador joven en un primer equipo".

