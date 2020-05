La Volpe y la verdad sobre haberle quitado el trabajo a Romano en América

En un divertido Instagram Live con Félix Fernández, Ricardo La Volpe, reveló muchas situaciones de su larga carrera como técnico en México y una de ellas fue el “chisme” que provocó su llegada al América en 2016.

“Qué bueno que me haces esa pregunta y ojalá que lo escuché Rubén Omar Romano porque varias veces me quise reunir con él cara a cara y quise saber ese chisme. Nunca me dio la cara de sentarse en una mesa, porque somos compadres, nunca me dijo nada y ahora lo escuchó y me cae el veinte en este tema porque Romano estaba enojado”, expresó La Volpe.

Félix Fernández le cuestionó si ese fue el motivo de una diferencia con Rubén Omar Romano y el Bigotón explicó la situación.

“Muy fácil, Peláez me llama por teléfono y me dice, puedes venir a mi casa. Voy a su casa, si había algo firmado lógicamente yo no lo sé, voy personalmente, sin ningún empresario o representante, fui con ‘Chiquis’ García y tres cosas me pidió Peláez.

“Si me dices si estaba firmado Rubén, para mi no, pero no lo sé, pero si hubiera ese famoso contrato firmado la lógica como dirigente sería que me dijeran: ‘lo vamos a hablar en directiva’ porque si ya estaba alguien firmado es como que hay una duda pero firmado no creo que haya estado”, manifestó La Volpe.

El timonel argentino también recordó las tres cosas que Ricardo Peláez le pidió para sellar su llegada al América aquel año.