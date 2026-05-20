Liga MX Tato Noriega será parte de la directiva del Philadelphia Union de la MLS El exdirectivo de Rayados de Monterrey no tuvo tiempo de descansar, ya tiene nuevo equipo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video José Antonio Noriega seguirá su carrera de directivo en el Philadelphia Union

José Antonio Noriega terminó su gestión como presidente deportivo de Rayados de Monterrey tras finalizar el Clausura 2026 de la Liga MX.

La última aparición del Tato fue en la Gran Final de la Liga MX Femenil, en la que Rayadas se quedó con el subcampeonato al caer frente a las Águilas del América.

PUBLICIDAD

El ‘Tato’ Noriega no tendrá tiempo de descansar, ya que está a una firma de cerrar su contrato con el Philadelphia Union de la MLS, de acuerdo con información de Diego Armando Medina, reportero de TUDN e Insider de Club Monterrey.

José Antonio Noriega asumió el cargo en el 2022, realizó fichajes estelares como Sergio Canales, Sergio Ramos, Oliver Torres, y también hizo ventas millonarias.

Ahora, Rayados tendrá en sus filas a un viejo conocido de la Liga MX, Dennis Te Kloese regresará al futbol mexicano tras su paso por la Eredivisie.