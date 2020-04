La Liga MX recuperará lesionados y aguarda grandes partidos

Lo más sobresaliente es que esta decisión no prohibirá a la afición de ver dos de los Clásicos más atractivos de la liga como es el Chivas vs. América y el Tigres vs. Monterrey, que ambos se jugaban el pasado fin de semana.

PARTIDOS DESTACADOS:

Jornada 11: América vs León, duelo de punteros

Jornada 12: Atlas vs Monterrey, duelo de últimos

Jornada 14: Tigres vs Monterrey, Clásico Regio

Jornada 14: Chivas vs. América, Clásico Nacional

Jornada 16: Pumas vs. Chivas, rivalidad