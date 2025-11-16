    América

    América se lleva empate en amistoso ante LA Galaxy previo a la Liguilla de la Liga MX

    Con doblete de Víctor Dávila incluido, las Águilas logran un empate en su encuentro amistoso ante el cuadro angelino.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Resumen | Partidazo en California entre América y Galaxy que termina en empate

    En encuentro de preparación de cara a los Cuartos de Final de la Liga MX ante Monterrey, América se metió a la casa del Galaxy y se llevó un emocionante empate 2-2 con un doblete de Víctor Dávila incluido, quien se encargó de guiar el ataque de las Águilas de André Jardine.

    Apenas corría el minuto 13 y Alex Zendejas abrió para Maximin, mismo que regresó la de gajos al corazón del área donde llegaría Víctor Dávila para simplemente empujarla y poner el 1-0 para el América.

    Solo pasaron unos minutos y, en una escapada por costado derecho, Mauricio Cuevas metió la diagonal de la muerte en el área para que llegara Christian Ramirez y firmara el empate del Galaxy.

    Ya en la recta final de la primera parte, las emociones volvieron a darse, primero nuevamente con un Víctor Dávila que encontró un rechace en el área, se quitó al defensa de forma magistral, la pateó con fuerza para devolverle la ventaja al América y conseguir su doblete.

    Sin embargo, solamente dos minutos después el Galaxy respondió en una jugada a velocidad iniciada por Julián Aude, quien sirvió para Cuevas, quien volvió a centrar para que llegara Gabriel Pec rematara en el área y la mandara al fondo para emparejar los cartones.

    El marcador no se movió más, el empate de LA Galaxy 2-2 América final ayuda en los ánimos de las Águilas, pero deja algunas dudas defensivas de las Águilas rumbo a su encuentro de la Liguilla de la Liga MX ante los Rayados en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

    Video ¡Partidazo en California! Gol del Galaxy para volver a empatar el partido

