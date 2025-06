Fernando ‘Nene’ Beltrán lanzó una advertencia a James Rodríguez en su presentación como nuevo refuerzo de León para el Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup.

Beltrán dijo que será un sueño jugar al lado del colombiano y admitió que él fue una de las razones por las que decidió salir de Chivas y emprender un nuevo reto en la Liga MX.

PUBLICIDAD

“Es otra razón por la que tomé la decisión de venir a acá, me pone muy contento. Tuve la dicha de jugar con Javier (Chicharito), que fue compañero de James; Javier me dijo muchas cosas buenas de James, entonces he venido a sacarle el mayor provecho a este jugador.

“Son muy pocas las veces que compartes vestidor con jugadores así y vengo a aprovechar esta oportunidad, ayudarle a él, que él me ayude a mí. Simplemente estoy muy contento de poderle pasar la pelota, más allá de que me dé un consejo o no, el poder tener estos momentos en muchos lapsos antes no los disfrutaba”, externó el Nene.

Beltrán se olvida de Chivas y se enamora de León

El Nene evitó hablar sobre su paso en el Guadalajara y aseguró que nunca lo habían tratado como lo ha tratado la directiva y el staff de La Fiera.

“Estoy muy agradecido porque León me dio una oportunidad, me habló como nunca, nadie me había hablado así, el recibir ese trato fue la seguridad para que yo tomara la decisión de venir a acá. Sé que aquí me va a cambiar la vida y que voy a crecer muchísimo”, expresó.

Por otra parte, Beltrán confía en que en León volverá a sentirse jugador y alcanzará su prime como en algún momento lo consiguió José Juan Macías siendo el goleador de la Liga MX.

“Platiqué con muchos compañeros que han pasado por esta institución, de cómo les caía la ciudad y el equipo, y simplemente me hablaban maravillas, que su mejor versión la vivieron aquí, que el club los trató increíble, que los hicieron sentirse jugadores y grandes personas.

PUBLICIDAD

“Macías fue muy importante en esta toma de decisión, platiqué con él porque sé lo que vivió aquí. El venir acá es una gran ilusión para mí, me da la seguridad de que voy a tener una gran versión de mí”, señaló Beltrán.

Video ¿Dardo a Chivas? Beltrán sobre León: “Nadie me había hablado así” Fernando ‘Nene’ Beltrán reveló que exjugadores de Chivas se volvieron a sentir jugadores cuando llegaron a La Fiera.