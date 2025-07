La novela sobre el futuro inmediato de la carrera de Keylor Navas ya tuvo sus primeras consecuencias durante la sesión de calentamiento previo al juego que Newell's Old Boys disputó el domingo ante Banfield.

"¡Pedí disculpas, Keylor! ¡Pedí disculpas que estás jugando en Newell's! ¡Pedí disculpas, loco! ¡Pedí disculpas, no te confundas! ¡No te confundas, Keylor! ¡La concha de tu hermana! No estás en Costa Rica, que estás en Newell's, manéjate bien, no te confundas", se escucha al hincha gritar en reiteradas ocasiones.