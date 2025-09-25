    Monterrey

    Jürgen Damm aprovecha goleada de Toluca para burlarse de Rayados

    El exfutbolista de América y Tigres lanzó un picante mensaje a Monterrey y sus figuras.

    Por:
    TUDN.
    Video ¿Era real? Damm revela la verad sobre si Borussia Dortmund lo quería

    Pese a tener uno de los planteles más poderosos de la Liga MX, Rayados se llevó una goleada de escandalo en su visita a Toluca y Jürgen Damm aprovechó para burlarse del cuadro regiomontano.

    A través de su cuenta de X, el ex futbolista de Tigres y América aseguró que a pesar de sus grandes contrataciones Monterrey nunca podrán ser un equipo de época como los Auriazules y las Águilas.

    PUBLICIDAD

    " Por más que lo sueñen con sus contrataciones, nunca serán un equipo de época, solamente Tigres y América, los más grandes del país"; escribió Damm acompañado de una imagen con una alineación fake de Rayados que incluía 12 jugadores.

    Dicha publicación generó todo tipo de comentarios, unos aplaudiendo la publicación y otros criticando a Jürgen Damm.

    Damm defendió la camiseta de Tigres como la de América, pero con los de la UANL fue con el que tuvo un mejor paso al conseguir cuatro títulos de liga y tres Campeón de Campeones.

    A pesar de jugar poco con el cuadro Azulcrema, el futbolista le tomó un gran cariño a la institución donde también se ganó el cariño por parte de la afición americanista.

    Video ¿Era real? Damm revela la verad sobre si Borussia Dortmund lo quería

    Más sobre Monterrey

    1 min
    Domènec Torrent asegura que el penal de Ramos cambió todo

    Domènec Torrent asegura que el penal de Ramos cambió todo

    1:15
    Entre mentadas y chiflidos: así se fue Sergio Ramos del Nemesio

    Entre mentadas y chiflidos: así se fue Sergio Ramos del Nemesio

    2:44
    "Estamos muy enojados", la sincera autocrítica de Torrent tras goleada

    "Estamos muy enojados", la sincera autocrítica de Torrent tras goleada

    3:10
    ¡Grande! Palabras de Paulinho por el penal fallado de Sergio Ramos

    ¡Grande! Palabras de Paulinho por el penal fallado de Sergio Ramos

    5:58
    Toluca vs. Monterrey - Game Highlights

    Toluca vs. Monterrey - Game Highlights

    Relacionados:
    MonterreyAméricaTigresJürgen Damm

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD