Pese a tener uno de los planteles más poderosos de la Liga MX, Rayados se llevó una goleada de escandalo en su visita a Toluca y Jürgen Damm aprovechó para burlarse del cuadro regiomontano.

A través de su cuenta de X, el ex futbolista de Tigres y América aseguró que a pesar de sus grandes contrataciones Monterrey nunca podrán ser un equipo de época como los Auriazules y las Águilas.

PUBLICIDAD

" Por más que lo sueñen con sus contrataciones, nunca serán un equipo de época, solamente Tigres y América, los más grandes del país"; escribió Damm acompañado de una imagen con una alineación fake de Rayados que incluía 12 jugadores.

Dicha publicación generó todo tipo de comentarios, unos aplaudiendo la publicación y otros criticando a Jürgen Damm.

Damm defendió la camiseta de Tigres como la de América, pero con los de la UANL fue con el que tuvo un mejor paso al conseguir cuatro títulos de liga y tres Campeón de Campeones.

A pesar de jugar poco con el cuadro Azulcrema, el futbolista le tomó un gran cariño a la institución donde también se ganó el cariño por parte de la afición americanista.