Jurado: “Estoy convencido de que tengo que aprender de Chuy”

“El rol siempre es un gran reto venir a Cruz Azul porque antes de encontrarme con grandes profesionales y porteros expertos en la materia, me encuentro con grandes personas, la verdad que tengo mucho que aprender, si bien es cierto que me tocó vivir momentos complicados, pero estoy convencido de que tengo mucho que aprender de las grandes figuras como el profe Robert Dante Siboldi, el Conejo y como lo es Chuy que es un portero de época en el futbol mexicano y del cual tengo que absorber mejor y ponerlo en práctica en los partidos”, agregó.

“Es importante el hecho de mantener la paciencia, de estar tranquilo de saber que tienes adelante a un portero de época como José de Jesús Corona, tengo que aprenderle mucho, me toca un rol distinto al que tenía, hoy es uno importante en mi vida lo cual tengo que ejercer, sumar la mayor cantidad de partidos y tengo que escuchar mucho a Chuy de todo lo que ha vivido en el futbol, mucho trabajo mental porque no es fácil de venir jugando a tener poca participación no es sencillo, pero me hace ser responsable y valorar mi profesión, es mucho trabajo mental”, explicó.