    liga mx

    Jugadores de Pumas prueba dulces mexicanos y sus reacciones son únicas

    Elementos extranjeros probaron algunas golosinas y recordaron varias escenas del Chavo del 8, también algunos mexicanos degustaron sus sabores.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Extranjeros de Pumas prueban dulces mexicanos y recuerdan al Chavo del 8

    En el Día de la Independencia, algunos jugadores extranjeros de Pumas se pusieron a prueba y degustaron varios dulces típicos mexicanos para conmemorar las fiestas patrias, además de dar sus calificaciones para cada uno.

    Nathan Silva, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Álvaro Angulo fueron los futbolistas foráneos de Pumas que probaron los dulces típicos mexicanos, así como Alex Larrea, no de los auxiliares técnicos de Efraín Juárez

    PUBLICIDAD

    Por los mexicanos lo hicieron Santiago Trigos, Pablo Benevendo, Ángel Rico, Santiago López y el también auxiliar técnico Luis Pérez, quienes incluso sabían de ellos, pero no todo de sus nombres

    Fueron Álvaro Angulo y Pedro Vite los que más interactuaron y bromearon acerca de los dulces mexicanos, incluso algunos les hizo recordar escenas del Chavo del Ocho, como la paleta que comía Kiko y que no le daba al Chavo; o el agua de tamarindo que tomaban en la vecindad.

    Pero fue Pedro Vite el que arrancó algunas sonrisas al confundir una tuna dulce con un chile pimiento, además de que tardó varios minutos la envoltura de un chipirul, al grado de que le hicieron la broma de que debía abrirlo antes del partido ante Tigres este fin de semana.

    Al final, algunos elementos felicitaron a los mexicanos por las celebraciones patrias y lanzaron un “¡viva México!” con altas calificaciones para varios de los dulces que degustaron este día nacional.

    Más sobre Liga MX

    13:09
    Extranjeros de Pumas prueban dulces mexicanos y recuerdan al Chavo del 8

    Extranjeros de Pumas prueban dulces mexicanos y recuerdan al Chavo del 8

    1:18
    Pierde a Henry Martín pero América recupera pieza clave

    Pierde a Henry Martín pero América recupera pieza clave

    1 min
    América recupera a jugador clave tras lesión para el partido ante Monterrey

    América recupera a jugador clave tras lesión para el partido ante Monterrey

    1:17
    ¡Preocupante! Henry Martín se vuelve a 'romper' en América

    ¡Preocupante! Henry Martín se vuelve a 'romper' en América

    1 min
    Henry Martín se vuelve a lesionar en América tras el Clásico vs. Chivas

    Henry Martín se vuelve a lesionar en América tras el Clásico vs. Chivas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD