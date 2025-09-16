Jugadores de Pumas prueba dulces mexicanos y sus reacciones son únicas

Video Extranjeros de Pumas prueban dulces mexicanos y recuerdan al Chavo del 8

En el Día de la Independencia, algunos jugadores extranjeros de Pumas se pusieron a prueba y degustaron varios dulces típicos mexicanos para conmemorar las fiestas patrias, además de dar sus calificaciones para cada uno.

Nathan Silva, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Álvaro Angulo fueron los futbolistas foráneos de Pumas que probaron los dulces típicos mexicanos, así como Alex Larrea, no de los auxiliares técnicos de Efraín Juárez

PUBLICIDAD

Por los mexicanos lo hicieron Santiago Trigos, Pablo Benevendo, Ángel Rico, Santiago López y el también auxiliar técnico Luis Pérez, quienes incluso sabían de ellos, pero no todo de sus nombres

Fueron Álvaro Angulo y Pedro Vite los que más interactuaron y bromearon acerca de los dulces mexicanos, incluso algunos les hizo recordar escenas del Chavo del Ocho, como la paleta que comía Kiko y que no le daba al Chavo; o el agua de tamarindo que tomaban en la vecindad.

Pero fue Pedro Vite el que arrancó algunas sonrisas al confundir una tuna dulce con un chile pimiento, además de que tardó varios minutos la envoltura de un chipirul, al grado de que le hicieron la broma de que debía abrirlo antes del partido ante Tigres este fin de semana.