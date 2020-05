"Yo no tengo ningún problema con él ( Pizarro ). Desde que llegó lo ayudé y no ha dicho la verdad de fondo. Desde que llegó tuvo un tema con el representante y lo ayudé personalmente porque para él no le convenía.

“Existe con él de fricción por el tema de las primas, pero él es el único jugador, que yo haya visto, que le faltó el respeto a Jorge Vergara, cuando digo respeto, no es que lo insultó. Hizo una situación que yo creo que no era correcta. Pudo tener razón o no, pero la forma no era correcta", dijo Higuera.