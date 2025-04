"Me voy gratis a Chivas! ❤️‍🩹😤😤🔥💪🏻", fue lo que puso en su cuenta de X. De inmediato hubo respuestas para 'reventarlo' al no quererlo nuevamente en las filas del club, tras jugar del 2010 al 2015.

Algunos comentarios fueron: "Te pagamos para que no vengas", "Pues cuando estuviste en el equipo solo arrastraste la camiseta. No gracias. Mejor pago para que no juegues", "No gracias, esta muy caro" y "Esteee ... te avisamos en el draft que se realiza en Cancún".