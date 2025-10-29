Jonathan Orozco es detenido en Torreón por un accidente vial

Video Jonathan Orozco es detenido en Torreón: Revela el por qué de su arresto

Jonathan Orozco, quien fuera portero de Monterrey y Santos en la Liga MX, fue detenido este martes 28 de octubre por la noche en la ciudad de Torreón.

El guardameta que defendiera a la Selección Mexicana en algunas ocasiones, ya se encuentra en libertad este mismo miércoles después de mediodía tras arreglar su situación legal.

PUBLICIDAD

LA RAZÓN DEL ARRESTO DE JONATHAN OROZCO



Jonathan Orozco participaba en un una misa y reliquia a San Judas Tadeo, en la Parroquia de Todos los Santos en el TSM, del cuadro de la Liga MX, cuando fue arrestado por la policía local.

De acuerdo a reportes, el exfutbolista tuvo que pasar la noche Centro de Reinserción Social (CERESO) de Torreón, donde permaneció bajo custodia toda la noche.

El motivo del arresto de Jonathan Orozco fue por un accidente vial en el que se vio involucrado en 2023 y la persona afectada nunca recibió el pago por los daños en ese momento.

De acuerdo a la misma voz de Jona, en un video en redes sociales, habló de lo acontecido en las últimas horas.