    Jonathan Orozco

    Jonathan Orozco es detenido en Torreón por un accidente vial

    El exportero de Monterrey y Santos Laguna fue arrestado mientras participaba en un evento religioso.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Jonathan Orozco es detenido en Torreón: Revela el por qué de su arresto

    Jonathan Orozco, quien fuera portero de Monterrey y Santos en la Liga MX, fue detenido este martes 28 de octubre por la noche en la ciudad de Torreón.

    El guardameta que defendiera a la Selección Mexicana en algunas ocasiones, ya se encuentra en libertad este mismo miércoles después de mediodía tras arreglar su situación legal.

    PUBLICIDAD

    LA RAZÓN DEL ARRESTO DE JONATHAN OROZCO


    Jonathan Orozco participaba en un una misa y reliquia a San Judas Tadeo, en la Parroquia de Todos los Santos en el TSM, del cuadro de la Liga MX, cuando fue arrestado por la policía local.

    De acuerdo a reportes, el exfutbolista tuvo que pasar la noche Centro de Reinserción Social (CERESO) de Torreón, donde permaneció bajo custodia toda la noche.

    El motivo del arresto de Jonathan Orozco fue por un accidente vial en el que se vio involucrado en 2023 y la persona afectada nunca recibió el pago por los daños en ese momento.

    De acuerdo a la misma voz de Jona, en un video en redes sociales, habló de lo acontecido en las últimas horas.

    "Estamos bien, fue un tema de un choque de hace dos años, no se llegó a un acuerdo de la asegurado con el afectado y recae en la persona con la que tuvo el accidente. Gracias a Dios se pudo solucionar, fue algo que se llevaron varias horas, todo bien, agradecido por las vivencias. Grandes enseñanzas, muchísimas gracias a todos por sus mensajes y les mando un abrazo".

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Juan Brunetta asegura que a Ángel Correa no le pesará el Clásico Regio

    Juan Brunetta asegura que a Ángel Correa no le pesará el Clásico Regio

    1:36
    ¡Oficial! Campeón con Pumas y Cruz Azul se retira con emotivo mensaje

    ¡Oficial! Campeón con Pumas y Cruz Azul se retira con emotivo mensaje

    2:34
    ¡Muertos, pero de risa! Así fue el concurso de disfraces en el América

    ¡Muertos, pero de risa! Así fue el concurso de disfraces en el América

    Jugadores que vistieron las playeras de Rayados y Tigres en la Liga MX
    Jugadores que vistieron las playeras de Rayados y Tigres en la Liga MX
    Jugadores que vistieron las playeras de Rayados y Tigres en la Liga MX

    Jugadores que vistieron las playeras de Rayados y Tigres en la Liga MX

    Liga MX
    12 fotos
    1 min
    Damon Albarn lució los colores de Chivas en concierto durante festival internacional

    Damon Albarn lució los colores de Chivas en concierto durante festival internacional

    Relacionados:
    Jonathan Orozco

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX