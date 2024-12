Jonathan dos Santos y el secreto del éxito de este América Tricampeón

“Al final del día la competencia interna es lo más importante de un equipo, lo ha demostrado Alan, Richard, Fidalgo, para mí es un grandísimo jugador y clave en este torneo, no tuve mi mejor torneo ni en lo personal, puede ser por la edad que no me dan mucho las piernas, pero al final de cuentas el equipo está donde está por eso, cuando no jugamos no hacemos caras, te enojas, pero vamos a estar disponibles para el equipo”.