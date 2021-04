Contrario a lo que pudiera reflejar su eterna sonrisa, Giovani dos Santos la está pasando mal en el América, según contó su hermano menor, Jonathan dos Santos.

El jugador del LA Galaxy señaló que la poca actividad con las Águilas desde la llegada de Santiago Solari le han pegado a Gio.

Es por ello que Jona se puso muy contento cuando se enteró que su hermano había marcado un gol en el duelo pasado ante el Necaxa.

"No, no lo pude ni ver porque justo yo estaba cenando con el equipo, estábamos aquí en Arizona y no lo pude ver y Vicky, la que trabaja en prensa me mandó un mensaje, 'ya viste tu hermano metió un gol' y me mandó el video y yo woow, pues me puse feliz, obviamente no pude gritar en medio de todo el mundo, pero cuando acabé de cenar le mandé un mensaje a Gio, hablamos por teléfono y la verdad que feliz.

"Se lo merece, no la ha pasado muy bien en los últimos meses porque no ha tenido mucha participación en su club, sé que está trabajando muy bien porque tengo la certeza, jugadores de la Selección me lo han comentado, que está entrenando increíble y eso me deja tranquilo, que Giovani está haciendo bien las cosas, muy feliz por él, se lo merecía", comentó en entrevista exclusiva con TUDN.

Jonathan dos Santos reconoció que la forma de ser de ambos, sus bromas y el que siempre estén sonriendo en ocasiones puede ser mal interpretado por las personas, quienes puede llegar a creer que siempre están bien.

"Parece que Gio siempre está feliz, que no le importa que no juegue, que está en la banca, pero Giovani lo ha pasado muy mal, yo también la he pasado mal, el año pasado con mi lesión que no he podido jugar, la gente pensaba que sólo estaba de vacaciones, que no quería jugar con el Galaxy, porque me ven en redes sociales y al final no muestro mucho mi lado más débil, no me gusta dar pena a la gente, pero la gente tiene que saber que también somos humanos, también nos duelen cosas, tenemos malos momentos, como todo el mundo, nos puede perjudicar, pero así somos (sonrientes), tenemos la mala suerte en ese sentido, creo que nunca cambiaremos", agregó.

Desde la llegada de Santiago Solari al América, Giovani apenas ha jugado tres juegos como titular y suma 262 minutos.