Jesús Molina es crítico en Chivas: "No somos jugadores mediocres"

"Sin duda que fue un golpe duro, sabemos que estamos en deuda con la afición, hay que levantar la cara, quedan seis partidos para que finalice el torneo, se han acabado las palabras, nosotros mismos nos cansamos de venir a dar las mismas respuestas, asi que estamos en deuda, lo más fácil sería tirar la toalla, pero no somos jugadores mediocres, tenemos la capacidad de revertir esta situación".

"No lo creo, ¿cuántos técnicos tienen que pasar?, todos los que han llegado han tenido éxito en sus anteriores equipos, debemos ser autocríticos, autoanalizarte y no nos pdoemos llevar entre las patas a tanto técnico exitoso. Víctor es exitoso com lo es Luis Fernando.