Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, ofreció una conferencia de prensa junto al técnico Víctor Manuel Vucetich un día después de ser goleados por el América en el Clásico Nacional, donde aseguró que su renuncia está “permanentemente” en el escritorio de Amaury Vergara si es que el dueño del Guadalajara cree que se necesita un cambio, pero él no piensa “tirar la toalla”.

“Hoy circuló esa versión que presenté mi renuncia. Soy una persona competitiva y con dignidad profesional, lo de ayer fue inadmisible. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara y lo sabe. Le dije a los jugadores que alguien tenía que asumir responsabilidades y ese soy yo. No me quedaré a esperar a un finiquito, pagaría por levantar un trofeo y a eso vine a Chivas.

“Amaury sabe que mi renuncia está en la mesa y tiene libertad de acción. El máximo responsable de este proyecto deportivo soy yo, los resultados no son los que se esperan. En este torneo no hemos tenido un buen inicio, hemos analizado con Víctor, con nuestro presidente todos los partidos y no hemos tenido buen desempeño”, dijo contundentemente Pelaéz.

Peláez reconoció que Chivas ha tenido un mal Guard1anes 2021 y que el plantel está “avergonzado” tras la gris actuación frente a las Águilas.

“Estamos avergonzados de la actuación de ayer y que hemos tenido a lo largo del torneo, no hemos estado cerca de dar espectáculo y tener los resultados que la gente demanda de Chivas. Es para dar la cara y decir que somos responsables, el máximo yo por ser director deportivo. Queda parte de torneo y queremos cumplir la demanda en cuanto a resultados”, señaló.

Peláez indicó que no se esconderán ante la afición ni los medios de comunicación y seguirán trabajando para cumplir los objetivos, aunque pidió que se tenga paciencia.

“Es dar la cara, tener un poquito de madre después de la vergonzosa actuación de ayer y a lo largo del torneo, no hemos sido un equipo competitivo. Ahí está mi renuncia y el presidente lo sabe. Cuando me vaya será sin cobrar un peso. Tengo que hacerme responsable y lo asumo. El proyecto, de lo que dije y lo que hemos venido haciendo se ha hecho, se logró un avance porque no se calificaba.

“El objetivo es pasar la semifinal a la que ya llegamos, tenga paciencia. Sigo pensando que es uno de los técnicos más éxitos y el ideal para Chivas. Te tiene que comprometer por este escudo y así lo exige la gente. El día que me tenga que ir, me voy y no cobraré un peso. Quiero ganar con Chivas. Que todos seamos exitosos ante esta gran afición que demanda éxito”, sentenció.