Peláez respalda a Vucetich y descarta sanción para jugadores

A pesar de los malos resultados obtenidos en el Guardianes 2021 , torneo en el que Chivas apenas suma dos triunfos, el proyecto de Víctor Manuel Vucetich fue respaldado por Ricardo Peláez, quien explicó que tienen el aval del presidente Amaury Vergara para continuar, aunque tiene claro que si no se consiguen los objetivos tendrán que dar un paso al costado .

"Su trayectoria, sus valores, es el primer torneo que inicia, el pasado no pudo, su trayectoria como un técnico ganador, exitoso, gestionado, ha sabido salir exitoso, hay una trayectoria que lo avala, es el técnico indicado, también está en evaluación, esto es de resultados, si no los entregamos nos tenemos que ir, pero ahora que tenemos la confianza de nuestro presidente y se me da la facultad de poder tener al técnico que quiere, vamos a continuar, esperemos cumplir con las expectativas y ojalá que sepamos tomar las decisiones que se requieren y salir adelante", dijo en conferencia de prensa.