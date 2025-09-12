    FC Juárez

    Jesús Dueñas ratifica denuncia contra FC Juárez por falsificación

    Luego de la aparición de dos contratos con su firma el ex jugador pide justicia y que el equipo cumpla.

    Erick Morales Baca.
    Hace dos años la carrera de Jesús Dueñas se vio forzada a terminar, ahora, el ex jugador de Tigres juega un partido en terrenos legales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a donde acudió, para ratificar su denuncia contra FC Juárez de la Liga MX.

    El supuesto delito que acusa Dueñas es el de falsificación de documentos, luego de que aparecieran dos contratos con su firma.

    "Yo lo único que pido es justicia, que se respeten los derechos del jugador, en este caso del trabajador, ¿qué es justicia?, lo que yo firme y lo que tiene que cumplir el club y que tengan consecuencias porque violaron un acto muy grave", afirmó dueñas.

    Hace un mes el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a su favor por despido injustificado, pero solo le otorgó el 40 por ciento de lo demandado.

    "No recibí ningún respaldo de la Comisión del Jugador y eso es muy triste, muy lamentable y al final de cuentas, como he dicho, el afectado es el malo de la película, pero realmente a mi fue al que me falsificaron".

    Tras su comparecencia, se continuará con la integración de la carpeta de investigación, advirtió su abogada Angélica Islas.

    "Estamos hablando de algo penal porque se presume, tenemos que decirlo así, la existencia de un delito, porque es una falsificación de firma, falsificación de documento y este documento fue registrado ante la Federación Mexicana de Futbol y ante la Liga MX para que jugara".

    El siguiente en el caso de Jesús Dueñas será girar citatorios para la directiva de FC Juárez.

    FC Juárez

