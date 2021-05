El portero Jesús Corona tiene claro que la oportunidad de salir campeón con Cruz Azul “es ahora o nunca”, después de no poder coronarse en tres de las seis Finales que La Máquina ha perdido desde la última vez que fue campeón hace casi 24 años, en el Invierno 1997 .

“Fíjate que me han dejado una gran enseñanza (perder las Finales), una de ellas es que las series duran 180 minutos y algo más, y que no puedes caer en excesos de confianza. Lo que tenemos que hacer es ponernos el overol, es importante saber que habrá un gran sacrificio y creo que es momento de sacar toda esa experiencia, de cambiar de todo eso. Es ahora o nunca.

“Hemos venido trabajando y tenemos que aprovechar este plantel que es muy basto y de mucha calidad y creo que también es muy comprometido”, dijo el guardameta de 40 años en el día de medios de la Liga MX de cara a la Final de ida ante Santos este jueves a las 22:00 horas ET en el TSM.

“Sería un logro muy importante en mi carrera, es uno de mis objetivos y tengo la oportunidad de conseguirlo y no lo dejaré pasar. Sé que nos enfrentamos a un gran equipo, pero tenemos esa oportunidad y voy a luchar para alcanzarla. Es ahora el momento, debemos de aprovecharlo, de vivirlo y disfrutarlo. Vamos con todo para darle esa alegría a la gente”, sentenció.

“Veo el recuerdo de esas imágenes y se me vienen muchas cosas a la mente. Me da felicidad, fue un trabajo muy duro y esfuerzo para llegar a donde estoy. Es un mensaje para muchos niños, yo en ese momento siendo recoge balones con Hachita me visualizaba con Santos en una Final. Los sueños se cumplen con mucho trabajo, buenos valores y haciéndole caso a sus papás”, externó.