Javier Aquino rechaza a Cruz Azul para retirarse en Tigres: "No me veo regresando"

“Empezó antes porque cuando regresé de Europa y me vine a Tigres, por situaciones de que no se acomodaron las cosas, ellos no tenían planes de que yo regresara al club, yo recibí la oferta de Tigres, decidí ir a Tigres, Cruz Azul no mostró tanto interés en que volviera a ser parte del equipo y yo ni siquiera lo tomé a mal, me lo tomé muy tranquilo.