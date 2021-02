Para Javier Aguirre era prioridad mejorar defensa de Rayados

Si mañana Monterrey logra mantener su portería en cero ante Santos el equipo de Javier Aguirre hará historia al mantener su con cinco partidos consecutivos sin recibir gol, algo que para el estratega no es prioritario pues concentra todo su trabajo en que el equipo camine rumbo a la Liguilla y llegue en buen momento.

"No tenía ni idea ahora antes de empezar me lo informaron, no era el interés tampoco, al final de cuentas lo único que vale es de momento calificar, entrar a la Liguilla, afrontar paso a paso dicha Liguilla. Nuestro objetivo es jugar cada día mejor, conseguir la cantidad de puntos para entrar a la Liguilla. Si eso se va consiguiendo y ademas récords de números importantes, bienvenido pero no es nuestro objetivo primario”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega reconoció que la mejora en el sector bajo del equipo se debe a que detectó que el torneo pasado los goles recibidos influyeron para que Monterrey quedara eliminado en el Repechaje ante el Puebla, algo que le hizo ver a sus jugadores para que trabajaran en el aspecto defensivo.

“No quiero entrar en debates y menos con colegas que se dedican a lo mismo que yo, en comparaciones. Sí te puedo decir que este equipo hizo 29 puntos el año pasado, fue quinto lugar por el gol average porque tuvo misma cantidad de puntos que el cuarto lugar pero por los goles en contra, eso obligó a nuestro equipo jugar contra el 12 que a la postre nos eliminó, esto a mí me hizo pensar que por ese detalle no fuimos cuartos y no accedimos a la siguiente ronda.

“Fue por goles no por victorias, no por puntos, ahí se los hice ver, les puse los números fríos, el equipo comenzó a concientizar y después el trabajo de campo. Si te fijas no defendemos en nuestra área, intentamos hacerlo con la pelota que no la tenga el rival, yo no recuerdo en los cuatro partidos que hemos tenido, quizá Atlas tuvo un par de tiros, Puebla también, pero América y Pumas no es que hayamos sufrido ni que mi portero sea figura, el aparato defensivo involucra a los 11, perdemos la pelota y los 11 intentamos recuperarla lo antes posible y de la mejor manera posible organizarnos para recuperarla, eso lo hemos trabajado sin tener que echarnos atrás”.

Nico Sánchez no tiene fecha de regreso.

Por otra parte el equipo dio a conocer el reporte médico de Nicolás Sánchez, líder de la defensa de Rayados quien sufrió una lesión fibrilar en el soleo de la pierna izquierda y su tiempo de recuperación no fue definido.