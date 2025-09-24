Después de que Pachuca rescatara el empate ante Puebla en el estadio Cuauhtémoc, Jaime Lozano rompió el silencio sobre regaño que recibieron por parte de Armando Martínez que se filtró hace unos días.

En conferencia de prensa el estratega calificó como normal el regaño del presidente de los Tuzos y que él puede hacer lo que quiera.

“Es gente de fútbol, es gente que ha construido algo muy importante, que con muchos menos recursos que otros clubes ha hecho cosas muy importantes para el fútbol mexicano, que tiene la mejor cantera de fútbol nacional, por algo que ha sacado jugadores a todos lados, no solamente en los distintos equipos de la Liga MX, sino también ha vendido el extranjero y es normal, son unos dueños muy presentes, es un presidente muy presente y no es fácil encontrar eso”

“Es poca gente que confía en los procesos, que cree en la gente y en el profesional y por eso nosotros nos metimos en deuda evidentemente por porque sabemos que podemos y debemos estar mejor de lo que estamos el día de hoy, pero él puede hacer lo que quiera, es su equipo, él está todos los días y siempre está poniendo la cara y el ejemplo para que hagamos lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia”, indicó en Jaime Lozano.

La polémica se había generado luego de que Pachuca fuera goleado por Querétaro en la pasada jornada como locales donde el Armando Martínez, presidente de los Tuzos, externó e forma enérgica su enojo por el resultado.