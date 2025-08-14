    Pachuca

    Jaime Lozano molesto por falta de confianza a técnicos mexicanos

    El entrenador de Pachuca habló de la clave del liderato en el actual Apertura 2025 de la Liga MX.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Jaime Lozano, director técnico de Pachuca, habló de la falta de confianza que existe en la actualidad a los entrenadores nacidos en México.

    En entrevista exclusiva para TUDN con Zaritzi Sosa, el estratega de los Tuzos ve que la paciencia se agota de forma muy rápida.

    "No queremos ser un relevo ocasional, somos un cambio generacional que está a la vanguardia, que trabaja muy fuerte y que tiene oportunidades. Buscamos oportunidades, buscamos que se confíe igual, no te digo más o menos, pero igual que se confía en el extranjero. Yo quisiera decir que se confiara porque por probabilidad hoy, otra vez, tendría que quedar campeón un técnico extranjero, porque hay demasiados.

    "No tengo nada en contra, hay muchos que han levantado el nivel de nuestro futbol, pero creo que también hay muchos mexicanos a los que no se les ha dado la oportunidad, y si se les da, se agota muy rápido la paciencia. A veces me ha tocado estar con planteles que tratas de competir lo mejor posible y no te dan, creo que influye mucho la nacionalidad".

    EL LIDERATO DE PACHUCA


    Jaime Lozano no ve como casualidad el que Pachuca sea líder del Apertura 2025 de la Liga MX, pero es consciente que se viene la parte complicada del calendario.

    "Pues siempre vendrá lo más fuerte, porque también tienes más tiempo para trabajar, porque posiblemente al principio no todos los equipos muestran su mejor fútbol. Contra Monterrey de local creo que hicimos un buen partido, el resultado fue por contundencia, porque fue mucho más parejo que un 3-0.

    "Pero después, lo que también les comento mucho es que no hay que ver tanto las fortalezas o debilidades del rival, sino estar más pendientes de lo que uno hace y deja de hacer. Vienen partidos muy importantes, se acumulan muchos minutos para algunos jugadores, algunos viajes, concentraciones, y necesitaremos prácticamente de todo el plantel. Estar atentos, estar disponibles y aprovechar los minutos, porque a partir de ahí seguirán ganándose más minutos en la cancha".

