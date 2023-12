“Y sobre todo que nuestros equipos levanten de la silla al aficionado y no que el aficionado termine levantando a nuestro equipo. Por momentos lo necesitemos, pero que en un porcentaje sea al revés. Que (Cruz Azul) lo emocione, que lo comprometa y que sobre todo lo represente dentro de la cancha”, declaró el directivo que destacó la calidad del plantel cementero.

“No tengo más que palabras de agradecimiento hacia, no solo al hincha de Cruz Azul, si no al pueblo mexicano por las infinitas muestras de cariño que me brindaron al cruzarme en la calle. Estoy eternamente agradecido con Cruz Azul (por la confianza), pero en especial con su presidente, Víctor Velázquez”, dijo.