"Ya estando a punto de abordar, llegó y me dijo de cosas y perdí la cabeza. Me dijo que me iba a partir la madre, ofendiendo. Lo único que recuerdo es que estaba platicando con Pavel y varios del Toluca cuando de repente sentí la vibra y era él diciéndome de cosas, entonces me volteó y me calenté, nos acercamos y perdí la cabeza, le solté un puñetazo.