Indicador futbolero | FMF está por cerrar con Portugal

La dirección de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), estaría cerca de concluir las negociaciones para firmar el contrato con su similar de Portugal, para el partido del Tricolor de Javier Aguirre ante el cuadro lusitano en la fecha FIFA de marzo, que servirá para la reinauguración del Estadio Azteca.

Enfrentar al equipo europeo es una de las solicitudes de rivales top que puso sobre la mesa el propio estratega mexicano, quien está enfocado en tener la mejor preparación para el Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Los dirigentes mexicanos se supone que estarían a la espera de concretar las pláticas, para establecer la fecha en la cual se podría anunciar oficialmente el enfrentamiento contra los lusitanos, quienes se supone incluirían en su lista de convocados a su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

Entre los federativos mexicanos existe la confianza que por tratarse de la última fecha FIFA, previa a la justa mundialista del siguiente año, no existirían inconvenientes para que el ex del Real Madrid, sea parte del seleccionado portugués para la gran fiesta que se prevé para la reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

También esperan que CR7 este en óptimas condiciones físicas para que su presencia este confirmada para el mes de marzo, ya que se trataría del principal atractivo para dicho compromiso ante el equipo mexicano, ya que tener a CR7 en el país podría garantizar excelentes dividendos.

También existe cierta preocupación dentro del área de selecciones nacionales, respecto a lo tardío que ha resultado poder firmar el contrato con los portugueses, lo que les ha hecho pensar que, si no son ellos el rival, pues se den a la tarea de activar otras posibilidades, donde ha trascendido que no serían España, Brasil o Argentina.

KEYLOR NAVAS APOYA A MIGUEL HERRERA



En una reciente entrevista el portero de Pumas, Keylor Navas en el programa “Tiempo Final” que conduce el periodista costarricense Yashin Quesada, mostró su compromiso y solidaridad con el técnico de la selección de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, ante el titubeante arranque de la última etapa de la eliminatoria mundialista para el 2026.