A través de un mensaje en las redes sociales, el chileno aseguró que es asintomático y agradeció que toda su familia está fuera de peligro al no estar contagiados por COVID-19 .

“Hola gente, el día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el exámen de COVID19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada, así que se encuentran bien y sin novedad, siguiendo las precauciones recomendadas”.