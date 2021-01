"En lo que tiene que ver mentalmente, eso va individual, yo al menos lo trabajo por fuera, ya que aquí capaz que en el último tiempo no se había trabajado, sé que hay una persona que se encarga de eso, que en lo personal no lo conozco, me hablaron muy bien de él y sería útil para todos nosotros”, apuntó en charla con TUDN .

“Es difícil jugar en posiciones a las que uno no está acostumbrado, pero es por virtud mía de jugador, si me dicen que juegue en cualquier posición lo voy a hacer, a veces puedo fallar pero nunca fallará la actitud, las ganas de correr y meter, lo tengo muy dentro de mí. Si me dan a elegir prefiero jugar en el medio campo, me siento un poco más cómodo, pero si el club, el técnico o los compañeros lo necesitan, no tendré ningún problema, daré lo mejor de mí este semestre, como trato de hacerlo siempre”, puntualizó.