Ambriz explota: "La cag@&#os el partido pasado y hoy casi pasa lo mismo"

"Somos un equipo que depende de la pelota. No puede ser que con un hombre más no seamos capaces de circular la pelota. No había necesidad de buscar el gol, iba a ser consecuencia de una buena posesión, como el segundo tanto. El primer culpable soy yo. No es posible que otra vez terminemos pidiendo la hora. Ya nos pasó en la final y en otras veces. Algún error estoy cometiendo", señaló.