Rubén Omar Romano fue el invitado de lujo del podcast de TUDN, La Pelota Al Que Sabe , donde reveló la misteriosa cláusula que tenía Hugo Sánchez en su contrato con el Atlante y la cual no le permitía ser sustituido por Jorge Campos , situación de la que no estaba enterado cuando en una ocasión que dirigió a los Potros de Hierro realizó el ‘cambio prohibido’.

“Yo viajé con el Atlante como auxiliar a dirigir un partido en Los Angeles contra el FAS de El Salvador, y yo no sabía, había una cláusula donde Hugo no podía salir de cambio por Campos y Campos no podía ser delantero y que saliera él, había una cláusula que habían arreglado con La Volpe y la directiva.