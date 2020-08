Hugo González y Dorlan Pabón no emprendieron el viaje rumbo a León para el partido de la jornada dos de Guard1anes 2020. Esto debido a que, por protocolos, Monterrey pidió que se realizaran pruebas de coronavirus, luego de que ambos elementos participaron en una reunión este sábado por la noche.

Sin embargo, Monterrey envió un comunicado en el que confirmó que los futbolistas no harían el viaje, aunque no dieron detalles sobre si podrían reincorporarse o no al equipo en las próximas horas.