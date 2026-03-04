Liga MX Gilberto Mora podría regresar a las canchas con Tijuana en este Clausura 2026 El mediocampista de Xolos se mantiene en recuperación, pero tiene tiempo estimado para su regreso.

Por: Alonso Ramírez

La lesión de Gilberto Mora se ha extendido más de lo esperado, el club y su cuerpo médico no han querido apresurar su regreso a las canchas, ya que quieren que esté al cien y no recaiga.

Este miércoles estuvo presente en un palco durante el encuentro entre Atlas y Tijuana, partido correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con información de nuestro compañero Erick López, reportero de TUDN en Guadalajara, en un mes podría estár al cien por ciento en los entrenamientos con el resto del plantel.

“El tiempo que esperan para que le permitan trabajar al parejo de sus compañeros va de tres a cuatro semanas, de esta forma probar al cien por ciento en los entrenamientos y a partir de ahí tomar la decisión si llega el momento de regresar a la cancha por ahí de la fecha 13 o 14 para empezar a sumar minutos”.

Hace unas semanas se dio un reporte similar, solo que en ese momento el tema de la operación por la pubalgia que padece estaba en un punto crítico, actualmente parece que esa opción está descartada.

Este Clausura 2026, Gilberto Mora solo pudo ha podido disputar 132 minutos en los dos juegos que salió como titular con Xolos.