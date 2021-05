La Liga MX dio a conocer las fechas con días y horarios específicos para la disputa de los partidos de Cuartos de Final de la Liguilla del Guard1anes 2021 a partir del próximo miércoles 12 de mayo y hasta el domingo 16.

Después de que se definieran a los últimos clasificados a esta ronda y donde ya esperaban Monterrey, Puebla, América y Cruz Azul, finalmente Pachuca, Atlas, Santos y Toluca complementaron el cuadro al avanzar en el Repechaje.

Sorpresivo fue el triunfo tanto de los Diablos Rojos ante el todavía campeón del futbol mexicano en la serie de penales, así comolas goleadas que propinaros Tuzos y Guerreros, los primeros por 4-1 sobre Chivas con remontada incluida, así como en Torreón con el 5-0 contra Querétaro. Atlas venció de forma apretada a Tigres de 1-0, que le dieron el adiós definitivo a 'Tuca' Ferretti como técnico del club.

HORARIOS Y DÍAS DE CUARTOS DE FINAL

A partir de este miércoles 12 de mayo y hasta el domingo 16, se celebrarán los ocho encuentros de la fase de Cuartos de Final de la Liguilla del Guard1anes 2021, donde el único día de descanso será el viernes 14.

Los horarios fueron elegidos este lunes después de la reunión de representantes de los clubes y dados a conocer por la Liga MX en comunicado de prensa a través de las redes sociales y en su página web oficial.

Las fechas y horarios de los Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera, donde destaca que Atlas y Puebla no se veían las caras en una Liguilla desde el Verano 2001, que se enfrentaron en fase de Repechaje.

IDA

MIÉRCOLES 12 DE MAYO

Toluca vs. Cruz Azul, 20:00 horas ET

Atlas vs. Puebla, 22:00 horas ET

JUEVES 13 DE MAYO

Pachuca vs. América, 20:00 horas ET

Santos vs. Monterrey, 22:00 horas ET

VUELTA

SÁBADO 15 DE MAYO

Puebla vs. Atlas, 20:00 horas ET

Cruz Azul vs. Toluca, 22:00 horas ET

DOMINGO 16 DE MAYO

Monterrey vs. Santos, 20:00 horas ET

América vs. Pachuca, 22:00 horas ET.