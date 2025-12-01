    Liga MX

    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Toluca de Semifinales del Apertura 2025

    Diablos Rojos y Rayados buscarán sacar ventaja en el primer partido de la serie en el Gigante de Acero.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Revancha en puerta! Así puedes ver Rayados vs. Toluca de Liguilla

    Monterrey recibirá a Toluca en el partido de ida de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Gigante de Acero.

    Rayados llegará con el ánimo renovado tras dejar en el camino al América en un duelo vibrante en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el que Germán Berterame fue el héroe al marcar el gol del triunfo en los minutos finales.

    Los Diablos Rojos arribarán a este encuentro tras eliminar a Juárez, en una serie que definieron en la ida de Cuartos de Final, ya que en la vuelta no mostraron ese poderío con lo caracterizó en el torneo, además, tendrán la duda sobre la participación de Alexis Vega en la delantera.

    Ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 10 de la fase regular del Apertura 2025, este encuentro se disputó en el Nemesio Díez y resultó en goleada a favor de los escarlatas por marcador de 6-2, juego en el que brilló Paulinho con un hat-trick.

    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Toluca de Semifinales

    • Fecha: Este partido será el próximo miércoles 3 de diciembre en la cancha del Gigante de Acero.
    • Horario: El juego dará inicio a las 21:10 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo arrancará a las 22:10 horas del Este y 19:10 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos irán por Univision, TUDN, tudn.com, App de TUDN y ViX.

