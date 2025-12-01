Horario y dónde ver el Monterrey vs. Toluca de Semifinales del Apertura 2025

Monterrey recibirá a Toluca en el partido de ida de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Gigante de Acero.

Rayados llegará con el ánimo renovado tras dejar en el camino al América en un duelo vibrante en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el que Germán Berterame fue el héroe al marcar el gol del triunfo en los minutos finales.

PUBLICIDAD

Los Diablos Rojos arribarán a este encuentro tras eliminar a Juárez, en una serie que definieron en la ida de Cuartos de Final, ya que en la vuelta no mostraron ese poderío con lo caracterizó en el torneo, además, tendrán la duda sobre la participación de Alexis Vega en la delantera.

Ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 10 de la fase regular del Apertura 2025, este encuentro se disputó en el Nemesio Díez y resultó en goleada a favor de los escarlatas por marcador de 6-2, juego en el que brilló Paulinho con un hat-trick.

Horario y dónde ver el Monterrey vs. Toluca de Semifinales