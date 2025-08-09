    América

    Horario y dónde ver el América vs. Querétaro de la Jornada 4 de Liga MX

    Se reanuda la actividad para ambos equipos en el Apertura 2025 tras disputar la Leagues Cup.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Regresa el América a la Liga MX! Así podrás ver su duelo vs. Querétaro

    La actividad de la Liga MX regresa con la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 en donde América y Querétaro se medirán este sábado 9 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Las Águilas de André Jardine llegan al compromiso tras empatar 1-1 ante Necaxa en su último partido de Liga MX; también suma otro empate contra Juárez (1-1) y venció a Xolos (3-1).

    Mientras que los Gallos Blancos de Benjamín Mora buscan la campanada para lograr su primera victoria del Apertura 2025 tras caer frente a Xolos (1-0), Necaxa (3-1) y Pumas (0-2).

    América vs. Querétaro: Horario y dónde ver el partido de Jornada 4 de Liga MX

    • Fecha: Sábado 9 de agosto del 2025.
    • Hora: 7 pm Centro de México, y a las 9 pm del Este, 8 pm del Centro y 6 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en México por Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    Supremacía de América vs. Querétaro

    Las Águilas no han perdido ante Gallos Blancos en sus últimos nueve enfrentamientos con saldo de seis victorias y tres empates.

    El último triunfo de Querétaro vs. América fue en el Apertura 2020 con marcador de 4-1.

    Mientras que en su último duelo, el conjunto azulcrema se impuso 0-1 en La Corregidora con gol del canterano Antonio Álvarez.

