"Cuando ocupas dos ventanas, en el primer tiempo y crees que puedes ajustar en el segundo es complicado: esta playera conlleva algo más que jugar bien, que estar arriba, necesitamos más ímpetu, ese hecho de sentirnos perjudicados durante algún momento en el campo de juego, hay que saber sufrir, cuando uno aprender a sufrir puede estar en los primeros lugares. Fue un error nuestro, un error de intercepción. Si nos salimos del script no merecemos portar esta playera, no podemos jugar por momentos a ser un equipito, pero no nos podemos colgar en me hicieron falta, sacaron amarilla, esas cositas se viven, hay que manejarlas, tratarlas y superarlas”, apuntó.