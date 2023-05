Henry Martín manifestó su molestia por abucheos de la afición ante el San Luis

“No me hago a la idea de que pueda suceder eso porque estás en una Liguilla y pueden y van a haber momentos difíciles. Habrá momentos en los que las cosas no van a ser siempre golear al rival y entonces qué va a pasar en un momento difícil ¿Se van a echar para atrás? No, eso no puede suceder. Necesitamos de todos: de la afición, de la porra, de la directiva, del cuerpo técnico, del estadio, de los mismos jugadores. Si uno en un momento complicado se echa para atrás, entonces no estamos listos para ser campeones” agregó Henry Martín este martes Coapa.