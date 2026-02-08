    América

    Reinoso revela quién es el mejor refuerzo del América este torneo y Faitelson se molesta

    El analista de TUDN contradice al Maestro Reinoso y advierte que ningún jugador rejuvenece con los años.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video David Faitelson no coincide con el Maestro Reinoso y se abre la polémica

    Con una nueva victoria del América, ahora 1-0 sobre Monterrey en la Jornada 5 de la Liga MX, Carlos Reinoso afirmó que gran parte de la mejora del equipo se debe al regreso de Alex Zendejas y Henry Martín.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Resumen | Alejandro Zendejas regresa al gol y da el triunfo vs. Monterrey al América
    6:01

    Resumen | Alejandro Zendejas regresa al gol y da el triunfo vs. Monterrey al América

    Liga MX
    Efraín Juárez vuelve a ser protagonista: "Siempre hay detractores"
    1 mins

    Efraín Juárez vuelve a ser protagonista: "Siempre hay detractores"

    Liga MX
    ¡Preocupante! Alejandro Zendejas asusta y sale de cambio por lesión
    1:26

    ¡Preocupante! Alejandro Zendejas asusta y sale de cambio por lesión

    Liga MX
    ¡Casi se estrena con gol! El 'Mochis' le quitó el gol a Raphael Veiga
    1:17

    ¡Casi se estrena con gol! El 'Mochis' le quitó el gol a Raphael Veiga

    Liga MX
    ¡Está de regreso! Alejandro Zendejas anota un golazo en su cumpleaños al Monterrey
    1:44

    ¡Está de regreso! Alejandro Zendejas anota un golazo en su cumpleaños al Monterrey

    Liga MX
    ¡Tienes que ver la falla monumental de Kevin Álvarez!
    1:17

    ¡Tienes que ver la falla monumental de Kevin Álvarez!

    Liga MX
    La que te perdiste: Bryan Rodríguez iba a hacer un golazo y esto pasa
    1:20

    La que te perdiste: Bryan Rodríguez iba a hacer un golazo y esto pasa

    Liga MX
    Así es la camioneta de más de dos millones de pesos que dejó Saint-Maximin
    1:17

    Así es la camioneta de más de dos millones de pesos que dejó Saint-Maximin

    Liga MX
    ¡Durísimo choque de cabezas! Dourado y Ambriz terminan en el césped
    1:28

    ¡Durísimo choque de cabezas! Dourado y Ambriz terminan en el césped

    Liga MX
    ¡El protagonista! Luis Cárdenas hace atajadón monumental vs. América
    1:16

    ¡El protagonista! Luis Cárdenas hace atajadón monumental vs. América

    Liga MX

    "Creo que el América mejoró muchísimo porque volvió Zendejas, volvió Henry Martín que creo que es un jugador fundamental en el esquema de Jardine y fue de los mejores jugadores en el tricampeonato".

    A pregunta expresa de Francisco Javier González en el programa de Línea de 4 de TUDN, sobre si a las Águilas le hacía falta un 'killer' en la delantera, el Maestro Reinoso dio un rotundo no.

    "No porque ya regresó Martín. La mejor contratación de América en este torneo es de Martín, si regresa a su nivel o a un 80 por ciento de lo que hizo en el América, América está otra vez para pelear".

    Ante las palabras de Reinoso, David Faitelson, quien cubrió el partido en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, mostró su desacuerdo al considerar que al cuadro azulcrema sí le hace falta un delantero con gran letalidad.

    "Maestro, entiendo que es un histórico del América, pero a mi me parece que usted no está entendiendo que en América Martín es excepcional, ha tenido grandes momentos, hay que ver si se mantiene sano, pero a mi me parece que este América necesita un delantero de esos que marque diferencia, que meta las pelotas a portería, que huela el gol".

    Ante la irrupción de Mauricio Ymay, quien recalcó que Henry Martín es un histórico y podría volver a su mejor versión, Faitelson se mostró enfático sobre los años de La Bomba.

    "No se hace más joven Henry Martín, a mi me parece que en el América no han logrado entender como debe ser el proceso para reforzar esa parte del campo, siguen pensando que Henry Martín va a dar su mejor versión y ya vimos la mejor versión de Henry Martín, no va a volver, no va a ser mejor de lo que fue, de ninguna manera".

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX