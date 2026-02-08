América Reinoso revela quién es el mejor refuerzo del América este torneo y Faitelson se molesta El analista de TUDN contradice al Maestro Reinoso y advierte que ningún jugador rejuvenece con los años.

Video David Faitelson no coincide con el Maestro Reinoso y se abre la polémica

Con una nueva victoria del América, ahora 1-0 sobre Monterrey en la Jornada 5 de la Liga MX, Carlos Reinoso afirmó que gran parte de la mejora del equipo se debe al regreso de Alex Zendejas y Henry Martín.

"Creo que el América mejoró muchísimo porque volvió Zendejas, volvió Henry Martín que creo que es un jugador fundamental en el esquema de Jardine y fue de los mejores jugadores en el tricampeonato".

A pregunta expresa de Francisco Javier González en el programa de Línea de 4 de TUDN, sobre si a las Águilas le hacía falta un 'killer' en la delantera, el Maestro Reinoso dio un rotundo no.

"No porque ya regresó Martín. La mejor contratación de América en este torneo es de Martín, si regresa a su nivel o a un 80 por ciento de lo que hizo en el América, América está otra vez para pelear".

Ante las palabras de Reinoso, David Faitelson, quien cubrió el partido en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, mostró su desacuerdo al considerar que al cuadro azulcrema sí le hace falta un delantero con gran letalidad.

"Maestro, entiendo que es un histórico del América, pero a mi me parece que usted no está entendiendo que en América Martín es excepcional, ha tenido grandes momentos, hay que ver si se mantiene sano, pero a mi me parece que este América necesita un delantero de esos que marque diferencia, que meta las pelotas a portería, que huela el gol".

Ante la irrupción de Mauricio Ymay, quien recalcó que Henry Martín es un histórico y podría volver a su mejor versión, Faitelson se mostró enfático sobre los años de La Bomba.