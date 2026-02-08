    América

    ¿Zendejas estará para el Clásico? Esto dice el jugador del América

    El delantero del América habla sobre su molestia dentro de la cancha y si lo marginará ante Chivas.

    Por:Erick Morales Baca
    Video ¿Se pierde el Clásico ante Chivas? Zendejas se sincera sobre su lesión

    Luego de convertirse en el héroe de la noche, al conseguir el tanto que le otorgó la victoria al América 1-0 sobre Monterrey, Alejandro Zendejas se dijo feliz ya que fue presenciado por su familia.

    " La verdad muy feliz porque estuvo mi familia aquí, pudieron venir al partido, pero feliz de estar de regreso, la verdad extrañaba noches como estas con mis compañeros y toda la gente".

    Sobre los refuerzos que han llegado a las Águilas para este Clausura 2026 de la Liga MX, el delantero se mostró satisfecho con lo que han aportado al equipo.

    "Veo al equipo mejorando cada vez más, obviamente compañeros que han llegado recién que están sumando muchísimo, hoy se notó y creo todavía faltan jugadores por llegar, entonces cada día vamos mejorando".

    Finalmente, Zendejas habló de si estará listo para el Clásico del futbol mexicano ante las Chivas, mismo que se disputará la próxima jornada de la Liga MX, luego de sentir una molestia en la cancha.

    "Al inicio un poco de ahogo, cuatro semanas sin tener actividad sí me ha costado, entonces nada, fue una sobrecarga pero todo bien, sí (estoy para el Clásico), pero primero se viene el de Conca, que es el más importante.

