Henry Martín apunta a ser titular con América en Concacaf Champions Cup Las Águilas debutarán en la Concachampions este martes en suelo catracho con novedades llamativas.

América debuta este martes en la Concacaf Champions Cup 2026 ante Olimpia en Honduras en duelo de la Primera Ronda del torneo, con novedades en su alineación.

De acuerdo a información de Julio Ibañez de TUDN, André Jardine prepara sorpresas para enfrentar a los hondureños, que alegrarán a la afición azulcrema.

La principal novedad es que Henry Martín apunta a ser titular en Honduras este martes, mientras que Alejandro Zendejas puede salir a la banca por primera vez en este 2026.

EL VIACRUSIS DE HENRY MARTÍN CON AMÉRICA



La última vez que Henry Martín fue titular con América se dio en la Jornada 4 del pasado Apertura 2025 ante Querétaro y después entre lesiones y baja de juego, solo entró de cambio ante Chivas y Monterrey, éste último en Liguilla.

El dato más alarmante es que Henry no anota gol desde las Semifinales del Clausura 2025 ante Cruz Azul, aunque desde ese partido, solo estuvo en cancha en cuatro ocasiones con las Águilas.

En el caso de Alejandro Zendejas, no tiene acción desde la eliminación ante Monterrey en la pasada Liguilla y una lesión le impidió tener minutos en el arranque del Clausura 2026.