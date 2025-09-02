    América

    Héctor Reynoso revela la táctica de intimidación que utilizaba en Clásicos ante América

    El exdefensor de las Chivas contó si tiene algún recuerdo de las Águilas en su casa.

    Por:
    TUDN
    Video La táctica de intimidación de Héctor Reynoso en los Chivas vs. América

    Héctor Reynoso, referente de las Chivas. reveló la táctica que utilizaba para intimidar a sus rivales previo a los clásico ante América.

    Además, en entrevista para Línea de 4 el ex defensor r ojiblanco contó lo que le prohibían los líderes del Rebaño cuando enfrentaban al odiado rival.

    PUBLICIDAD

    “En lo personal, a mí me obligaban a usar del zapato del 6 solo para que en el túnel sonaran los tachones de aluminio y marcar tu territorio, no podía saludarlos y alguna otras cosa extracancha estaba prohibido por los líderes como Oswaldo, 'Tiburón' Sánchez, eso funcionaba, te mantenía concentrado y totalmente con la mentalidad de que debías ganar sí o sí", mencionó Reynoso.

    De igual forma, el exjugador del Guadalajara señaló que con la gran rivalidad que hay contra el América él no guarda ningun recuerdo de de los Azulcremas.

    " Yo no tengo ninguna playera de América en mi clóset, por convicción, no me nacía, no quiero quedar bien, pero no tengo ninguna playera del América en mi clóset", agregó el exdefensor.

    Héctor Reynoso es recordado en los Clásicos no solo por la muralla en la que se convertía, sino también por el golazo que marcó para Chivas ante América en la cancha del estadio Azteca.

    Video La bronca en el Clásico América vs. Chivas tiene un récord especial

    Más sobre América

    1:33
    La bronca en el Clásico América vs. Chivas tiene un récord especial

    La bronca en el Clásico América vs. Chivas tiene un récord especial

    1:16
    ¡Última hora! América tiene sede para el Clásico Nacional

    ¡Última hora! América tiene sede para el Clásico Nacional

    2 min
    Se define dónde se jugará el Clásico Nacional América vs. Chivas

    Se define dónde se jugará el Clásico Nacional América vs. Chivas

    1 min
    ¿Cuándo es el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025 de la Liga MX?

    ¿Cuándo es el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025 de la Liga MX?

    1:31
    ¡No es un partido más! Así puedes ver el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025

    ¡No es un partido más! Así puedes ver el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025

    Relacionados:
    AméricaGuadalajaraHéctor ReynosoClásico América vs. ChivasClásico Nacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD