Video La táctica de intimidación de Héctor Reynoso en los Chivas vs. América

Héctor Reynoso, referente de las Chivas. reveló la táctica que utilizaba para intimidar a sus rivales previo a los clásico ante América.

Además, en entrevista para Línea de 4 el ex defensor r ojiblanco contó lo que le prohibían los líderes del Rebaño cuando enfrentaban al odiado rival.

“En lo personal, a mí me obligaban a usar del zapato del 6 solo para que en el túnel sonaran los tachones de aluminio y marcar tu territorio, no podía saludarlos y alguna otras cosa extracancha estaba prohibido por los líderes como Oswaldo, 'Tiburón' Sánchez, eso funcionaba, te mantenía concentrado y totalmente con la mentalidad de que debías ganar sí o sí", mencionó Reynoso.

De igual forma, el exjugador del Guadalajara señaló que con la gran rivalidad que hay contra el América él no guarda ningun recuerdo de de los Azulcremas.

" Yo no tengo ninguna playera de América en mi clóset, por convicción, no me nacía, no quiero quedar bien, pero no tengo ninguna playera del América en mi clóset", agregó el exdefensor.

Héctor Reynoso es recordado en los Clásicos no solo por la muralla en la que se convertía, sino también por el golazo que marcó para Chivas ante América en la cancha del estadio Azteca.