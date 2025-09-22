Abascal señala motivo que evita que jugadores mexicanos vayan a Europa
El DT de Atlético de San Luis afirmó que si el ascenso-descenso vuelve a México habría más exportación.
Guillermo Abascal, actual entrenador del Atlético de San Luis, señaló el motivo por el que cree que no salen tantos futbolistas mexicanos al futbol de Europa o de otras latitudes.
En entrevista con Línea de 4 de TUDN, el joven entrenador español de 36 años piensa que la principal razón por la que no hay tanta exportación de jugadores es el formato actual de la Liga MX.
“ Es el formato. Yo lo que lo que he visto desde fuera y lo que llevo mucho tiempo al final, porque ya lo sabéis un poco que jugué con algún mexicano que otro y que seguí sus trayectorias, el futbol mexicano tiene mucho talento, tiene muchos habitantes, tiene mucha capacidad de producir futbolistas, pero si el formato te limita al final van a salir menos jugadores”, dijo.
“Por lo tanto yo creo que el formato a un país tan grande le podía dar una apertura a que muchos más futbolistas tuviesen la oportunidad de aumentar el nivel competitivo del futbol mexicano. Creo que está reducido porque hay pocos clubes, hay 18 equipos y al final yo creo que un país tan grande con tanta capacidad podría tener muchos más equipos de alto nivel para competir”, agregó.
Abascal, que a su corta edad ya ha trabajado con clubes de España, Grecia, Italia y Rusia, comparó justamente lo que pasa en el futbol mexicano con este último país.
“Es el que es, ese es el formato y tendrán sus razones y sus motivos, pero yo viendo y viniendo de un país como Rusia y viendo también, no sé si en habitantes será más o menos los mismos en México que en Rusia, lo desconozco...pero tiene que estar al nivel”, resaltó el español, que dirigió al Spartak de Moscú.
“Yo creo que sí que puede dar un poquito más esa producción y a mí me gustaría verlo porque creo que aquí hay un talento inmenso, hay academias y fuerzas básicas que trabajan muy bien y si se globaliza eso o se exterioriza a más clubes yo creo que se va a enriquecer mucho más el futbol mexicano”, concluyó.