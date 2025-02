Veljko Paunovic dio a conocer que André-Pierre Gignac no jugará ante León este sábado como parte de la Jornada 8 por haberse resentido de la cicatriz poscirugía.

En rueda de prensa, el DT de Tigres detalló qué fue lo que sucedió y por qué el delantero francés no estará para el trascendental partido ante La Fiera de James Rodríguez, actual líder del Clausura 2025.

"La lesión de André es consecuencia también, un poco, del proceso acelerado que se ha hecho después de su cirugía. No soy médico, no me gusta hablar de esto, pero deben saber lo que es, tuvo una cirugía, hay que hacerla flexible, hay que curarla y es lo que está provocándole dolor, le impide estar al 100 y en condiciones para poder aportar cualquier porcentaje de sus capacidades".