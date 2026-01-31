FC Juárez Bravos de Juárez cerca de cerrar exjugador del FC Barcelona El conjunto de fronterizo sigue reforzándose en este Clausura 2026.

Por: Omar Carrillo

Video FC Juárez cerca de cerrar exjugador del FC Barcelona

Ramón Rodríguez 'Monchu' está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Juárez para el Clausura 2026.

Con información de Mikel Aguirre, de TUDN, se sabe que el mediocampista español de 26 años y exjugador del FC Barcelona y que juega en la actualidad en el Aris Salónica de la Super Liga de Grecia está a nada de cerrarse con Bravos.

Pese a su juventud, 'Monchu' ya tiene una larga carrera que incluye al Mallorca como su cantera y al club catalán en futbol base hasta el primer equipo, además del Girona, Granada, Real Valladolid y Aris Salónica.

Mide 1.73 mts, es diestro y tiene un contrato con el conjunto griego hasta el 2029, por lo que ha trascendido que llegaría al futbol mexicano a préstamo y con opción a compra.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 7 millones 100 mil dólares.

Y en la Super Liga griega en la presente campaña ha participado en 17 partidos, ha anotado un gol y dado una asistencia, y ha visto seis tarjetas amarilas.