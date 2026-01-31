    FC Juárez

    Bravos de Juárez cerca de cerrar exjugador del FC Barcelona

    El conjunto de fronterizo sigue reforzándose en este Clausura 2026.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video FC Juárez cerca de cerrar exjugador del FC Barcelona

    Ramón Rodríguez 'Monchu' está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Juárez para el Clausura 2026.

    Con información de Mikel Aguirre, de TUDN, se sabe que el mediocampista español de 26 años y exjugador del FC Barcelona y que juega en la actualidad en el Aris Salónica de la Super Liga de Grecia está a nada de cerrarse con Bravos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    América premia a sus abonados con una envidiable experiencia
    1 mins

    América premia a sus abonados con una envidiable experiencia

    Liga MX
    ¡No por favor! Leyenda de Tigres se retira de forma sorpresiva
    1:26

    ¡No por favor! Leyenda de Tigres se retira de forma sorpresiva

    Liga MX
    Efraín Juárez aclara llegada de Uriel Antuna a Pumas
    1 mins

    Efraín Juárez aclara llegada de Uriel Antuna a Pumas

    Liga MX
    Resumen | Pumas gana, gusta y golea en casa 4-0 a Santos Laguna
    5:58

    Resumen | Pumas gana, gusta y golea en casa 4-0 a Santos Laguna

    Liga MX
    ¡Atajadón! Keylor Navas nos acaba de regalar la atajada de la noche
    1:44

    ¡Atajadón! Keylor Navas nos acaba de regalar la atajada de la noche

    Liga MX
    ¡Alerta! Así sale Carlos Acevedo tras golpe en el Pumas vs. Santos
    1:39

    ¡Alerta! Así sale Carlos Acevedo tras golpe en el Pumas vs. Santos

    Liga MX
    Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas
    1:58

    Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas

    Liga MX
    Pumas golea en casa a Santos en la Jornada 4 de la Liga MX
    2 mins

    Pumas golea en casa a Santos en la Jornada 4 de la Liga MX

    Liga MX
    ¡Ya debutó! Así entra Uriel Antuna a la cancha de Ciudad Universitaria vs Santos
    1:31

    ¡Ya debutó! Así entra Uriel Antuna a la cancha de Ciudad Universitaria vs Santos

    Liga MX
    ¡Imperdible! Pumas está goleando a Santos con golazo de Alan Medina
    1:36

    ¡Imperdible! Pumas está goleando a Santos con golazo de Alan Medina

    Liga MX

    Pese a su juventud, 'Monchu' ya tiene una larga carrera que incluye al Mallorca como su cantera y al club catalán en futbol base hasta el primer equipo, además del Girona, Granada, Real Valladolid y Aris Salónica.

    Mide 1.73 mts, es diestro y tiene un contrato con el conjunto griego hasta el 2029, por lo que ha trascendido que llegaría al futbol mexicano a préstamo y con opción a compra.

    Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 7 millones 100 mil dólares.

    Y en la Super Liga griega en la presente campaña ha participado en 17 partidos, ha anotado un gol y dado una asistencia, y ha visto seis tarjetas amarilas.

    Video FC Juárez está por sumar a seleccionado mexicano como refuerzo
    Relacionados:
    FC JuárezMonchu

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX