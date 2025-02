Figura colombiana de OnlyFans desea conocer al 'Piojo' Alvarado

“Hay uno que si me gustaría conocer mucho y es un futbolista. Ojalá que esto no lo vea la mujer pero que sí lo vea él. Sabes quién me gusta mucho, el ‘Piojo’ Alvarado. Me gusta demasiado porque es así con esos tatuajitos y todo mal mirado. Qué rico para hacerle unos deliciosos unos pistaches en salsa verde”, dijo Kathrin sobre el actual futbolista de Chivas.